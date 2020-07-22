В «Милане» прокомментировали продление контракта с Пиоли

Президент «Милана» Паоло Скарони прокомментировал продление соглашения с главным тренером красно-черных Стефано Пиоли.

«Я очень счастлив, что у нас есть Пиоли, – отметил Скарони в интервью для пресс-службы клуба. – Его «Милан» привлекателен, молод и активен. Немного стабильности пойдет нам на пользу.

Я встречался со многими людьми, работавшими с Пиоли в «Фиорентине», «Лацио» и «Парме», и все они все были высокого мнения о нем. Это значит, что в серии А он пользуется уважением и доверием.

Считаю Пиоли настоящим джентльменом. Он вел себя именно таким образом во время самого деликатного отрезка нынешнего сезона, когда было похоже, что ему подыскивают замену.

То, что он не делал заявлений и оставался сосредоточенным на работе, стало для меня главным доказательством того, что в лице Стефано Пиоли мы сделали прекрасный выбор.