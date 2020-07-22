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22 июля 19:58
автор: Виктор Шарафудинов

В «Милане» прокомментировали продление контракта с Пиоли

Нынешний главный тренер остается в клубе до 2022 года.

Президент «Милана» Паоло Скарони прокомментировал продление соглашения с главным тренером красно-черных Стефано Пиоли.

«Я очень счастлив, что у нас есть Пиоли, – отметил Скарони в интервью для пресс-службы клуба. – Его «Милан» привлекателен, молод и активен. Немного стабильности пойдет нам на пользу.

Я встречался со многими людьми, работавшими с Пиоли в «Фиорентине», «Лацио» и «Парме», и все они все были высокого мнения о нем. Это значит, что в серии А он пользуется уважением и доверием.

Считаю Пиоли настоящим джентльменом. Он вел себя именно таким образом во время самого деликатного отрезка нынешнего сезона, когда было похоже, что ему подыскивают замену.

То, что он не делал заявлений и оставался сосредоточенным на работе, стало для меня главным доказательством того, что в лице Стефано Пиоли мы сделали прекрасный выбор.

Команда обрела стабильность, и это позволяет нам заняться другими вопросами, касающимися будущего «Милана». Прежде всего – стадионом, ведь без современной арены будущее «Милана» будет намного более тяжелым. Также важны спонсорские соглашения, поскольку нам нужно навести порядок в финансах.

Мне очень приятно от мысли, что Стефано Пиоли останется с нами на ближайшие два года. Он добился настоящего прогресса. У нас были прекрасные матчи, я получил большое удовольствие. Наконец-то наша команда едина, получает удовольствие от самой себя и развлекает нас.

Мне понравился матч с «Ювентусом». Мы победили 4:2, и это было словно зеркальное отражение встречи с «Интером» (2:4), которую я все не могу забыть. Победа над «Юве» помогла немного унять боль от поражения в дерби».

Пиоли тренирует «Милан» с 9 октября прошлого года, сменив Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.

В данный момент команда занимает пятое место, набрав 59 очков.

источник: ФК «Милан»
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