«Спартак» обновил свой антирекорд по голам в чемпионате России

Победив в Казани «Рубин» (2:1), «Спартак» довел число заитых мячей в РПЛ-2019/20 до 35. Это новый антирекорд в истории столичного клуба. Ранее наименее результативным для красно-белых был прошлый сезон, когда они отличились 36 раз. 38 голов спартаковцы забили в чемпионате-2003 (когда заняли рекордно низкое для себя десятое место), 42 - в чемпионате-2014/15, по 43 - в 2004, 2008 и 2010 годах.

Напомним, что по итогам РПЛ-2019/20 команда Доменико Тедеско финишировала на седьмом месте и не смогла пробиться в финал Кубка России, оставшись без еврокубков-2020/21. Красно-белые потерпели в 30 турах 13 поражений - на одно меньше, чем в самом провальном для них сезоне-2003.