Лучший бомбардир «Рубина» Марков, а также защитники Сантос, Плиев и Поярков покидают команду

Защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков покидают «Рубин».
У всех футболистов закончились сроки арендных соглашений, сообщает пресс-служба клуба.
Спасибо за сезон, парни! ❤️💚— «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2020
Марков, Сантос, Плиев и Поярков покидают нашу команду после окончания арендных договоров! 🔚
«Рубин» благодарит вас за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере! 🙌
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Марков, забивший пять голов в 22 проведенных матчах и ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне, возвращается в «Динамо».