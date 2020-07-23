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23 июля 10:41
автор: Юрий Нечаев

Лучший бомбардир «Рубина» Марков, а также защитники Сантос, Плиев и Поярков покидают команду

Все игроки выступали за казанцев на правах аренды.

Защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков покидают «Рубин».

У всех футболистов закончились сроки арендных соглашений, сообщает пресс-служба клуба.

Марков, забивший пять голов в 22 проведенных матчах и ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне, возвращается в «Динамо».

Плиев провел за «Рубин» 13 матчей, Пабло Сантос - 9, а Николай Поярков – 7 матчей.

Казанцы благодарят игроков за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере!

источник: ФК «Рубин»
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