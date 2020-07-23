Лучший бомбардир «Рубина» Марков, а также защитники Сантос, Плиев и Поярков покидают команду

Защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков покидают «Рубин».

У всех футболистов закончились сроки арендных соглашений, сообщает пресс-служба клуба.

Спасибо за сезон, парни! ❤️💚



Марков, Сантос, Плиев и Поярков покидают нашу команду после окончания арендных договоров! 🔚



«Рубин» благодарит вас за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере! 🙌



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