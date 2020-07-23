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23 июля 19:51

Виктор Кашшаи: Отправим «Спартаку» наш официальный ответ

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи считает, что на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака».

- Я не хочу в медиа комментировать подобного рода письма. Конечно, мы отправим «Спартаку» наш официальный ответ. В матчах возникает много спорных эпизодов. Возможно, на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака». Но VAR используется для того, чтобы привнести честность и справедливость в игру, - рассказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в минувший вторник Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к Кашшаи, отметив, что у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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