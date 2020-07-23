«Спартак» потроллил Кашшаи за комментарии спорных эпизодов

В своем официальном твиттере московский клуб предложил угадать автора по его цитатам.

В минувший вторник Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к Кашшаи, отметив, что у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR. Позже Кашшаи заявил, что отправит «Спартаку» официальный ответ, отметив при этом, что на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака».

Угадай автора по цитате:



«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020