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23 июля 21:17

«Спартак» потроллил Кашшаи за комментарии спорных эпизодов

«Спартак» потроллил руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, обыграв некоторые из его объяснений спорных эпизодов в матчах красно-белых.

В своем официальном твиттере московский клуб предложил угадать автора по его цитатам.

В минувший вторник Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к Кашшаи, отметив, что у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR. Позже Кашшаи заявил, что отправит «Спартаку» официальный ответ, отметив при этом, что на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака».

источник: ФК «Спартак»
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