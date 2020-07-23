«Спартак» потроллил Кашшаи за комментарии спорных эпизодов

В своем официальном твиттере московский клуб предложил угадать автора по его цитатам.
В минувший вторник Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к Кашшаи, отметив, что у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR. Позже Кашшаи заявил, что отправит «Спартаку» официальный ответ, отметив при этом, что на поле судьи совершают ошибки в пользу и против «Спартака».
Угадай автора по цитате:— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym
«Мы должны рассмотреть точку контакта. Если на 10 сантиметров выше, то была бы красная, а тут чистая жёлтая». pic.twitter.com/xcQ8Fz9OFP— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
источник: ФК «Спартак»