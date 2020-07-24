Крицюк – болельщикам «Краснодара»: Продолжайте болеть за свой клуб, ему нужна ваша поддержка

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк обратился к болельщикам клуба.
«Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, пожелания и такую теплую реакцию. Это многого стоит. Мне было очень приятно читать ваши сторис, сообщения и комментарии. Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за свой клуб. „Краснодару“ очень нужна ваша поддержка», — написал Крицюк в Instagram.
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Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, пожелания и такую тёплую реакцию🙏 Это многого стоит. Мне было очень приятно читать ваши сторис, сообщения и комментарии😊 Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за свой клуб. @fckrasnodar очень нужна ваша поддержка✊
Публикация от Stanislav Kritciuk (@kritciuk_01)