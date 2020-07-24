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24 июля 13:10
автор: Юрий Нечаев

Крицюк – болельщикам «Краснодара»: Продолжайте болеть за свой клуб, ему нужна ваша поддержка

Голкипер провел за «быков» 72 матча.

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк обратился к болельщикам клуба.

«Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, пожелания и такую теплую реакцию. Это многого стоит. Мне было очень приятно читать ваши сторис, сообщения и комментарии. Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за свой клуб. „Краснодару“ очень нужна ваша поддержка», — написал Крицюк в Instagram.

Напомним, 29-летний Крицюк перешел в «Краснодар» из «Браги» в 2016 году. За это время он провел за клуб 72 матча, в которых пропустил 63 гола.

В завершившемся сезоне он принял участие в семи матчах.

31 июля истекает контракт Крицюка с «Краснодаром» и клуб уже объявил, что продлен он не будет.

источник: «Советский спорт»
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