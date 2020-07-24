Давид Сильва: Подписание контракта с «Манчестер Сити» — одно из лучших решений в моей жизни

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, который покинет клуб по окончании текущего сезона, счастлив, что провел в команде столько времени.

«Когда я приехал в «Манчестер Сити», то не думал, что останусь здесь так надолго. Я всегда буду помнить любовь людей. Подписание контракта с «Манчестер Сити» — одно из лучших решений в моей жизни. Я старался изо всех сил, у меня хорошая статистика, но у нас все это время была отличная команда с высоким боевым духом. Я горд, что провел столько времени в «Манчестер Сити», — цитирует Goal.com Сильву.

Напомним, испанец перешел в «МС» из «Валенсии» в 2010 году. Всего за «горожан» он провел 433 матча, в которых забил 77 голов и сделал 140 результативных передач.

В составе клуба он выигрывал чемпионат Англии (четыре раза), Кубок футбольной лиги (пять раз), Кубок (дважды) и Суперкубок страны (трижды).