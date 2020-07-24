ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 июля 13:27
автор: Юрий Нечаев

Давид Сильва: Подписание контракта с «Манчестер Сити» — одно из лучших решений в моей жизни

Испанец проводит последний сезон в английском клубе.

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, который покинет клуб по окончании текущего сезона, счастлив, что провел в команде столько времени.

«Когда я приехал в «Манчестер Сити», то не думал, что останусь здесь так надолго. Я всегда буду помнить любовь людей. Подписание контракта с «Манчестер Сити» — одно из лучших решений в моей жизни. Я старался изо всех сил, у меня хорошая статистика, но у нас все это время была отличная команда с высоким боевым духом. Я горд, что провел столько времени в «Манчестер Сити», — цитирует Goal.com Сильву.

Напомним, испанец перешел в «МС» из «Валенсии» в 2010 году. Всего за «горожан» он провел 433 матча, в которых забил 77 голов и сделал 140 результативных передач.

В составе клуба он выигрывал чемпионат Англии (четыре раза), Кубок футбольной лиги (пять раз), Кубок (дважды) и Суперкубок страны (трижды).

источник: Goal.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Jaguar Land Rover победила в трех номинациях профессиональной премии USED CAR AWARDS 2020«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» шутят в твиттере друг над другом, а «Оренбург» - над собойНикола Влашич – лучший игрок ЦСКА в июнеКокорин прокомментировал возможный переход в "Спартак"Румынка, о которой мечтает весь мирВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улице
Источник: Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 млн фунтов
Хорватский защитник может в следующем сезоне выступить в первенстве РПЛ.
24.07.2020 14:32
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
«Алания» выступит в ФНЛ
«Алания» стала 22-й командой, которая в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
24.07.2020 14:04
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
37-летний полузащитник «Урала» Фидлер завершил карьеру
Игрок является воспитанником екатеринбуржского футбола.
24.07.2020 13:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Утвержден календарь РПЛ на сезон 2020/21
РФС утвердил структуру календаря РПЛ на следующий сезон.
24.07.2020 13:46
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Давид Сильва: Подписание контракта с «Манчестер Сити» — одно из лучших решений в моей жизни
Испанец проводит последний сезон в английском клубе.
24.07.2020 13:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Финал Кубка России «разогреют» Валуев и группа Little Big
Финал Кубка России «разогреют» Валуев и группа Little Big
РФС подготовил обширную развлекательную программу в рамках финала Кубка России «Зенит» - «Химки», который пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
24.07.2020 13:25
Футбол
автор: Иван Сергеев
Крицюк – болельщикам «Краснодара»: Продолжайте болеть за свой клуб, ему нужна ваша поддержка
Голкипер провел за «быков» 72 матча.
24.07.2020 13:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рыжиков не планирует завершать карьеру
Если у вратаря не будет вариантов в РПЛ, он может уехать заграницу.
24.07.2020 13:00
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Журналисты признали Хендерсона лучшим футболистом сезона в АПЛ
Игрок стал 14-м футболистом «Ливерпуля», получившим почетную награду.
24.07.2020 12:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» может летом расстаться с 12 игроками
Каталонский клуб планирует таким образом освежить свой состав.
24.07.2020 12:25
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика