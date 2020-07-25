«Кротоне» досрочно гарантировал себе возвращение в серию А

В 36-м туре первенства серии B «Кротоне» на выезде обыграл «Ливорно» со счетом 5:1, а «Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью 0:0.

Таким образом, «Кротоне» за два тура до финиша гарантировал себе второе место и обеспечил возвращение в элитный итальянский дивизион.

Ранее «Беневенто» досрочно завоевал первое место в серии B.

После 36-го тура у «Беневенто» 83 очка, у «Кротоне» – 65, а у занимающей третью строчку «Специи» – 57. Команды, которые займут места с третьего по восьмое, сыграют в плей-офф за дополнительную путевку в серию A.