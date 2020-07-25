Орещук сообщил, что Нойштедтер уходит из «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в твиттере сообщил, что полузащитник сборной России Роман Нойштедтер покинет столичную команду после своего первого сезона в РПЛ.

«Хочу сказать большое спасибо Роману Нойштедтеру за год проведённый в «Динамо», – написал Орещук. – Рома тебя ждут новые вызовы. Удачи тебе в карьере. И без травм».

Хочу сказать большое спасибо Роману Нойштедтеру за год проведённый в Динамо. Рома тебя ждут новые вызовы. Удачи тебе в карьере. И без травм. — Орещук Роман ⒞ (@papanin02) July 24, 2020

В августе прошлого года Нойштедтер перешел в «Динамо» из стамбульского «Фенербахче» в качестве свободного агента, подписав контракт на один сезон. В соглашении прописана возможность продления еще на один гол.