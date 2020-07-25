«Ривер Плейт» не устраивает предложение ЦСКА по Карраскалю

«Ривер Плейт» недоволен предложением московского ЦСКА по своему полузащитнику Хорхе Карраскалю.

Как сообщает TNT Sports, российский клуб готов заплатить 6 млн евро. Аргентинцы же требуют не менее 10 миллионов.

Кроме того, сам Карраскаль может потребовать от москвичей улучшенный контракт, и сам должен изъявить желание перейти в РПЛ.

«Ривер Плейт» купил хавбека у украинских «Карпат» после завершения срока аренды. Сумма сделки составила 2,5 млн евро, однако полностью до сих пор не выплачена.

В нынешнем сезоне Карраскаль провел восемь матчей в чемпионате Аргентины, забив два гола. Также он сыграл две игры в Кубке Либертадорес, где на его счету забитый гол и отданная передача в двух матчах.