Тухель выразил недовольство судейством в финале Кубка Франции

Томас Тухель после победы в финале Кубка Франции остался недоволен судейством. Арбитры в итоге раздали 10 желтых и одну красную карточку.

«Мы выиграли в финале, это самое главное Было очень трудно. Мы победили, но у нас есть много вещей, который нужно улучшить. Кроме того, проблемы с Тило, Неймаром и Мбаппе, и это дорого нам обходится», - приводит Eurosport слова Тухеля.

Он отметил, что «ПСЖ» в этом сезоне трижды играл против «Сент-Этьена», и было три красных карточки. И каждый раз они случались в первые 30 минут, а не в конце матча, когда противник уставал, добавил специалист. «Сегодня все началось с Нея и закончилось на Килиана. Кроме того, мы получили три карточки за их фол!» - сказал Тухель. Он заявил, что не может этого понять.