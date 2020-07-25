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25 июля 09:01
автор: Кирилл Трофименко

Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

У бывшего игрока ЦСКА есть два варианта.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов имеет варианты продолжения карьеры в Греции или ОАЭ. Марсель Ферман.

«В настоящее время я нахожусь в Дубае и веду переговоры с клубом из ОАЭ. В следующий понедельник поеду в Афины, и после переговоров там Георгий решит, где продолжить карьеру — в ОАЭ или Греции», — приводит слова агента футболиста Марселя Фермана Gong.bg.

Предполагается, что в Греции Миланов может выступать за ПАОК. А вот по поводу клуба из Дубая информации нет.

Миланов играл за ЦСКА с 2013-го по 2018-й год, после он перешел в венгерский «МОЛ Види». За ЦСКА Миланов во всех турнирах сыграл в 148 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

источник: Gong.bg
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