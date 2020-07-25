Турнир за выживание в чемпионате Чехии не доиграли из-за коронавируса. Лигу расширят до 18 команд

Руководство чешской Фортуна лиги приняло решение не проводить два оставшихся тура мини-турнира за выживание. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Дело в том, что в клубе «Опава», занимающем предпоследнее место, был обнаружен коронавирус у одного игрока, и всю команду отправили на карантин.

Мини-турнир с участием пяти худших команд регулярного чемпионата доигран не будет, никто из Фортуна лиги не вылетит, и в следующем сезоне в элитном дивизионе чешского футбола выступят не 16, а в 18 команд. Право на повышение в классе получили две лучшие команды чешской национальной футбольной лиги – «Пардубице» и «Зброевка» из города Брно.

Стоит отметить, что мини-турнир чемпионской группы и плей-офф за путевку в Лигу Европы были завершены вовремя. Чемпионат Чехии выиграла пражская «Славия», занявшая второе место пльзеньская «Виктория» получила место в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге Европы страну представят пражская «Спарта», «Яблонец» и либерецкий «Слован».

Новый сезон в чемпионате Чехии начнется 22 августа.