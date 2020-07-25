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25 июля 16:47
автор: Виктор Шарафудинов

Обследование не выявило у Мбаппе перелома

Нападающий «Пари Сен-Жермен» получил травму во вчерашнем финале Кубка Франции.

Официальный сайт «ПСЖ» сообщает, что нападающий парижской команды Килиан Мбаппе избежал перелома.

Вчера Мбаппе сыграл лишь 30 минут в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0 в пользу «ПСЖ»). После грубого фола Лоика Перрена, за который капитана зеленых наказали красной карточкой, Килиан был замен.

Сегодняшнее обследование выявило у французского нападающего растяжение правого голеностопного сустава.

Точные сроки восстановления пока неизвестны. Возможно, Мбаппе придется пропустить не только финал Кубка французской лиги против «Лиона» (31 июля), но и запланированный на 12 августа четвертьфинал Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

источник: ФК «ПСЖ»
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