Обследование не выявило у Мбаппе перелома

Официальный сайт «ПСЖ» сообщает, что нападающий парижской команды Килиан Мбаппе избежал перелома.

Вчера Мбаппе сыграл лишь 30 минут в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0 в пользу «ПСЖ»). После грубого фола Лоика Перрена, за который капитана зеленых наказали красной карточкой, Килиан был замен.

Сегодняшнее обследование выявило у французского нападающего растяжение правого голеностопного сустава.

Точные сроки восстановления пока неизвестны. Возможно, Мбаппе придется пропустить не только финал Кубка французской лиги против «Лиона» (31 июля), но и запланированный на 12 августа четвертьфинал Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».