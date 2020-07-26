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26 июля 08:32
автор: Юрий Нечаев

Тони Кроос: Бэйл — сложный человек, никогда не знаешь, о чем он думает

Валлиец может покинуть мадридский клуб этим летом.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился своим мнением о ситуации, сложившейся с его одноклубником Гаретом Бэйлом.

На протяжении всего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация о непростых отношения валлийца и главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Ситуация не нравится никому. Мне кажется, что прошлым летом он с кем-то договорился о трансфере, а потом клуб отказался. Но я не могу сказать точно, что он бесится именно из-за этого. Бэйл — сложный человек, никогда не знаешь, о чем он думает», — цитирует Крооса Goal.

Напомним, Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Контракт валлийца с мадридцами рассчитан до июня 2022 года.

источник: Goal.com
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