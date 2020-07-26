Генеральный директор «Химок» рассказал о задачах на следующий сезон

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о тех задачах, которые будут поставлены перед клубом в следующем сезоне.

«У нас в руководстве практически все - футбольные люди. Никто не хочет зайти в РПЛ и тут же вылететь. По поводу Кубка России мы еще не говорили, но, конечно, хочется повторить. Все будет зависеть от нас. Сейчас главное - пройти подготовку к чемпионату», - цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, в завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне в ФНЛ, «Химки» заняли второе место и получили право в следующем сезоне играть в РПЛ. В 27 проведенных матчах команда набрала 54 очка.

В розыгрыше Кубка России подмосковный клуб дошел до финала, обыграв на своем пути «Рубин», «Оренбург», «Торпедо» (Москва) и «Урал».

В решающем матче «Химки» уступили «Зениту» со счетом 0:1.