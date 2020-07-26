Тони Кроос: Переход в «МЮ» был близок, но я предпочел «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» активно интересовался мной до чемпионата мира 2014 года, трансфер был близок. Но в один момент мне позвонил агент и спросил, что я думаю по поводу перехода в «Реал», я ответил, что предпочел бы мадридский клуб», - цитирует Крооса Football Inside.

Напомним, полузащитник перешел в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За это время он провел за клуб 277 матчей, забил 19 голов и сделал 68 результативных передач.

В составе мадридского клуба он по три раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, четыре раза – Клубный чемпионат мира и по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании.