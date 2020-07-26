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26 июля 12:44
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» намерена сохранить Тер Штегена. Будущее Суареса зависит от количество сыгранных матчей

В контракте уругвайского нападающего есть пункт об автоматическом продлении контракта в случае соблюдения определенных условий.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью El Mundo Deportivo заявил, что клуб намерен продлить сотрудничество с немецким вратарем Марком-Андре Тер Штегеном, а также рассказал о будущем Луиса Суареса.

«Продление контракта Марка-Андре Тер Штегена – это один из моих приоритетов, – отметил Бартомеу. – Дело не только в его вратарских навыках, но и в личных качествах. Тер Штеген – наше настоящее и будущее. Ему всего лишь 28 лет, и он является одним из трех лучших голкиперов в мировом футболе.

Что касается его требований по новому контракту, то он понимает, что происходит в обществе и в клубе. Он знает, что наши доходы упали. И ему, и остальным игрокам, придется подкорректировать свои запросы в связи с нынешней ситуацией.

У Луиса Суареса контракт заканчивается в 2021 году, однако если он сыграет определенное количество матчей в следующем сезоне, то соглашение автоматически будет продлено до завершения сезона-2021/22. Там есть такой пункт».

Тер Штеген перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. Всего на счету немецкого вратаря 234 матча за сине-гранатовых. Голкипер пропустил 213 голов и 100 раз сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне в активе вратаря 36 матчей в чемпионате Испании, 14 из которых были «сухими».

Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» летом 2014 года за 81,72 млн евро. В 281 матче за сине-гранатовых Луис забил 196 мячей и 109 раз помог отличиться товарищам по команде. В сезоне-2019/20 в активе 33-летнего уругвайца 34 матча, 19 голов и 12 результативных передач с учетом всех турниров.

источник: El Mundo Deportivo
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