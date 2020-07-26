Магомед Оздоев – Браниславу Ивановичу: Для меня было честью играть с таким великом футболистом

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев публично попрощался с Браниславом Ивановичем.

Бывший капитан покидает петербургскую команду. Его контракт продлен не будет.

«Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», – написал Оздоев в твиттере.

Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года после девяти лет в «Челси». Всего сербский защитник сыграл за клуб Санкт-Петербурга 125 матчей, забив 12 мячей и сделав четыре результативных передачи.