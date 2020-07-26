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26 июля 15:20
автор: Виктор Шарафудинов

Феллайни в стартовом матче чемпионата Китая оформил хет-трик за семь минут

Из-за пандемии коронавируса турнир стартовал с опозданием на пять месяцев.

В первом туре чемпионата Китая «Далянь Про» на своем поле уступил со счетом 2:3 команде «Шаньдун Лунэн».

Хозяева, которых тренирует испанский тренер Рафаэль Бенитес, открыли счет на 57-й минуте благодаря голу бывшего нападающего «Зенита» Саломона Рондона, однако в концовке бельгийский полузащитник гостей Маруан Феллайни оформил хет-трик.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» отличился на 79-й, 83-й и 86-й минутах.

В компенсированное время швед Маркус Даниэльсон сократил отставание «Даляня» (90+3), но команда Бенитеса все равно проиграла.

32-летний Феллайни весной перенес заболевание коронавирусом.

На первом этапе чемпионата Китая участники разделены на две группы по восемь команд.

источник: «Советский спорт»
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Феллайни в стартовом матче чемпионата Китая оформил хет-трик за семь минут
Из-за пандемии коронавируса турнир стартовал с опозданием на пять месяцев.
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