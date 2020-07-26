ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 июля 16:05
автор: Виктор Шарафудинов

Семак не согласен, что судейство помогло «Зениту» добиться успехов в чемпионате и Кубке России

Петербургский клуб впервые с 2010 года оформил «золотой дубль».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с болельщиком, который заявил, что петербургская команда добивается успехов за счет помощи арбитров.

После того, как Семак опубликовал в инстаграме фотографию с трофеем Кубка России, среди комментариев появилось такое сообщение:

«Один осколок кубка – в Сочи, другой – Кашшаи, они «заслужили» вместе с вами», — написал болельщик.

Вот, что ответил главный тренер «Зенита»:

«Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство «Спартака», «Локо», ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам».

Во вчерашнем финале Кубка России победил благодаря пенальти, который на 84-й минуте реализовал Артем Дзюба.

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи с января нынешнего года занимает должность главы судейского корпуса РФС.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рамос зовет Конора на тренировку «Реала»Официально представлен BMW iX3ŠKODA SLAVIA (2021) изящный «паук»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаРумынка, о которой мечтает весь мир
«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Хамеса у «Реала»
В минувшем сезоне колумбиец сыграл лишь восемь матчей в чемпионате Испании.
26.07.2020 16:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Футболисты «Спартака» Айртон и Понсе отдыхают в Адлере (фото)
Новый сезон в чемпионате России начнется 8 августа.
26.07.2020 16:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Семак не согласен, что судейство помогло «Зениту» добиться успехов в чемпионате и Кубке России
Петербургский клуб впервые с 2010 года оформил «золотой дубль».
26.07.2020 16:05
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: У «Ахмата» больше шансов оформить переход Трошечкина, чем у «Рубина»
У 24-летнего полузащитника «Химок» есть несколько вариантов продолжения карьеры.
26.07.2020 15:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матвеева назначат на должность главного тренера «Урала»
19 июля екатеринбургский клуб уволил Дмитрия Парфенова.
26.07.2020 15:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Феллайни в стартовом матче чемпионата Китая оформил хет-трик за семь минут
Из-за пандемии коронавируса турнир стартовал с опозданием на пять месяцев.
26.07.2020 15:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сити» и «Реал» смогут провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере
Правительство Великобритании сделает исключение для мадридской команды.
26.07.2020 14:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юран 29 июля обсудит усиление «Химок» с министром спорта Московской области
Финалист Кубка России готовится к выступлению в РПЛ.
26.07.2020 14:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В «Спартаке» отметили рекорд: Семь дней без отмененных голов после просмотра VAR
19 июля московский клуб уступил «Зениту» в полуфинале Кубка России.
26.07.2020 14:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Магомед Оздоев – Браниславу Ивановичу: Для меня было честью играть с таким великом футболистом
36-летний сербский защитник покидает «Зенит».
26.07.2020 14:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика