Семак не согласен, что судейство помогло «Зениту» добиться успехов в чемпионате и Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с болельщиком, который заявил, что петербургская команда добивается успехов за счет помощи арбитров.

После того, как Семак опубликовал в инстаграме фотографию с трофеем Кубка России, среди комментариев появилось такое сообщение:

«Один осколок кубка – в Сочи, другой – Кашшаи, они «заслужили» вместе с вами», — написал болельщик.

Вот, что ответил главный тренер «Зенита»:

«Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство «Спартака», «Локо», ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам».