«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Хамеса у «Реала»

The Daily Express сообщает, что «Манчестер Юнайтед» близок к оформлению трансфера атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса из мадридского «Реала».

По информации издания, манкунианцы готовы заплатить за Хамеса 25 миллионов евро, требуемые испанской стороны. В то же время у «МЮ» есть конкурент в борьбе за футболиста – ливерпульский «Эвертон».

В 2014 году «Реал» приобрел Хамеса за 75 миллионов евро у «Монако». В сезонах 2017/18 и 2018/19 колумбиец выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

В завершившемся на прошлой неделе чемпионате Испании 29-летний Родригес сыграл лишь в восьми матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Ни в одном из шести заключительных туров Зинедин Зидан не внес колумбийца в заявку «Реала».