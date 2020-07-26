Иммобиле установил два рекорда серии А

Хет-трик в этой встрече, дважды отличившись с пенальти, на свой счет записал нападающий римского клуба Чиро Иммобиле.

Таким образом, 30-летний форвард довел количество забитых мячей за «Лацио» в чемпионате Италии до 34, установив новый рекорд чемпионатов страны для итальянских футболистов по количеству голов за один сезон. Ранее достижение принадлежало Антонио Анджелилло (33) в сезоне-1958/1959.

Кроме этого, Иммобиле стал лучшим в истории чемпионатов Италии по количеству реализованных пенальти в одном сезоне - 14. Прежнее достижение принадлежало Криштиану Роналду (сезон-2019/20) и Джузеппе Синьори (сезон-1995/96), которые отличились с 11-метровой отметки по 12 раз.

Добавим, что в оставшихся двух турах чемпионата Италии «Лацио» сыграет против «Брешиа» и «Наполи».