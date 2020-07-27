Ордец – лучший игрок «Динамо» в июне и июле

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о том, что защитник Иван Ордец стал лучшим футболистом команды в июне и июле.

За 28-летнего украинца проголосовали 27% болельщиков. Второе место занял бразилец Жоаозиньо (17%). Третью строчку поделили между собой полузащитники Вячеслав Грулев и Владислав Карапузов – по 12%.

Напомним, что Ордец выступает за московский клуб с июля 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 18 матчах, забив один гол. Его контракт с клубом истекает 30 июля 2022 года.

«Динамо» завершило сезон РПЛ на шестом месте, набрав 41 очко, и пробилось в Лигу Европы.