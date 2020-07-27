Дэвид Мойес: Ярмоленко вышел со скамейки запасных и сделал разницу

– Вы всегда рассчитываете, что игрок выйдет со скамейки запасных и сделает разницу. Ярмоленко смог это ярко продемонстрировать, забив два важных гола в играх с «Челси» (3:2) и «Астон Виллы» (1:1). Футболисты заслуживают большего уважения за то, что в решающем отрезке сезона смогли победить «Челси», «Норвич», а также сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед», – цитирует тренера официальный сайт «молотобойцев».

Напомним, Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 млн евро. В нынешнем сезоне он забил пять голов и сделал одну результативную передачу в 23 матчах АПЛ.

«Вест Хэм» занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков.