Алексей Миранчук стал лучшим футболистом «Локомотива» в июле

24-летний россиянин набрал 77,5% голосов среди болельщиков. В текущем месяце полузащитник принял участие в пяти матчах чемпионата России, забив три гола. В общей сложности на его счету 16 забитых мячей и пять ассистов в 32 играх за железнодорожников.

Отметим, что Алексей признается лучшим игроком своей команды второй раз подряд.

Алексей Миранчук – лучший игрок «Локо» в июле по мнению болельщиков 🔝



Лёша показал отличную игру после рестарта @premierliga и второй раз подряд признаётся лучшим 🔥



➡ https://t.co/ETbpSeBQ43#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/HNK2CWMElP — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 27, 2020

Второе место занял нападающий Джефферсон Фарфан (8,7%). Тройку лучших замкнул защитник Мурило (7%).

«Локомотив» завоевал серебряные медали РПЛ сезона 2019/2020. Таким образом, подопечные Марко Николича во второй раз кряду выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.

В ближайшее время «Милан» сделает предложение «Локомотиву» о переходе Алексея Миранчука