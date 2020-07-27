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27 июля 19:34
автор: Виктор Шарафудинов

Агент Луческу опроверг информацию об уходе тренера из киевского «Динамо»

Аркадий Запорожану утверждает, что румынские СМИ просто опубликовали несколько фрагментов из переписки с Игорем Суркисом.

Агент румынского тренера Мирчи Луческу Аркадий Запорожану опроверг информацию румынской газеты Gazeta Sporturilor о том, что его клиент расторг двухлетний контракт с киевским «Динамо», подписанный в минувший четверг 23 июля.

Вот, что заявил Запорожану в интервью «РИА Новости»:

«Нет, Луческу не уходит. Это была личная переписка между ним и президентом «Динамо» Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если ктото захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо». Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже».

Луческу – самый успешный тренер в истории «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины с 2005 по 2014 годы, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009-м.

За 12 лет работы в «Шахтере» румынский тренер регулярно критиковал киевский клуб.

источник: «РИА Новости»
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