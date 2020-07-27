Дибала может пропустить ответную игру «Ювентуса» против «Лиона»

Официальный сайт «Ювентуса» сообщил результаты обследования нападающего Пауло Дибалы после вчерашнего матча 36-го тура серии А против «Сампдории» (2:0).

Аргентинец получил повреждение и был заменен на 40-й минуте на своего соотечественника Гонсало Игуаина.

Врачи диагностировали у Дибалы растяжение прямой мышцы правой бедра. «Ювентус» ничего не сообщил о сроках восстановления, однако итальянская пресса утверждает, что Пауло понадобится около десяти дней на выздоровление.

Из-за травмы нападающий может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Игра состоится в Турине 7 августа. В первой встрече «Ювентус» уступил французскому клубу со счетом 0:1.