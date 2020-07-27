Игорь Смольников: Я принял решение покинуть «Зенит»

Футболист сборной России Игорь Смольников заявил, что он покидает «Зенит» несмотря на предложение продлить соглашение.

Вот, что написал Смольников в инстаграме:

«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург – домом, который навсегда останется в моем сердце. Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех 7 лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»!

Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб. Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное и, тем не менее, я это делаю с гордостью, с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное – я видел, как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно. Зная, что за моей спиной «Зенит», я еще больше хочу играть и двигаться дальше! Еще раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем».

Портал Transfermarkt утверждает, что Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».

Игорь в августе 2013 года перешел в «Зенит» именно из краснодарского клуба. Всего за семь лет он сыграл за питерцев 200 матчей, забив десять мячей и сделав 21 результативную передачу. В минувшем сезоне в активе защитника 12 матчей и один голевой пас в РПЛ.