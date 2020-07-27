ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июля 22:22
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Смольников: Я принял решение покинуть «Зенит»

31-летний защитник отклонил предложение петербургского клуба о новом контракте.

Футболист сборной России Игорь Смольников заявил, что он покидает «Зенит» несмотря на предложение продлить соглашение.

Вот, что написал Смольников в инстаграме:

«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург – домом, который навсегда останется в моем сердце. Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех 7 лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»!

Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб. Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное и, тем не менее, я это делаю с гордостью, с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное – я видел, как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно. Зная, что за моей спиной «Зенит», я еще больше хочу играть и двигаться дальше! Еще раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Игорь Смольников: Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за Зенит! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург домом, который навсегда останется в моем сердце . Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех 7 лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной Зенит! Спасибо Зениту за предложения продлить контракт, но я принял решения покинуть Клуб. Это решение далось мне не легко, для меня и моей семьи оно очень сложное и тем не менее, я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова! За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное - я видел как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши Победы, так и наши поражения. Это бесценно и зная, что за моей спиной Зенит, я ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!

Публикация от Igor Smolnikov (@19smolnikov_official)

Портал Transfermarkt утверждает, что Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».

Игорь в августе 2013 года перешел в «Зенит» именно из краснодарского клуба. Всего за семь лет он сыграл за питерцев 200 матчей, забив десять мячей и сделав 21 результативную передачу. В минувшем сезоне в активе защитника 12 матчей и один голевой пас в РПЛ.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское «Динамо» покинут семь футболистовGreat Wall создал симбиоз Jeep Wrangler и UAZ HunterBMW X7 Dark Shadow Edition 2021«Зенит» вступил в борьбу за сильного футболиста ЦСКАВзорванный «Олимпийский» показали с воздухаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Аталанта» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
Клуб из Бергамо уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
27.07.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вулверхэмптон» подписал черногорского вратаря Шаркича, который играл в Шотландии
Ранее 23-летний футболист принадлежал «Астон Вилле».
27.07.2020 22:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Геркус раскритиковал переход Ловрена в «Зенит»: Кругом сотни пацанов ничем не хуже
Петербургский клуб приобрел хорватского защитника за 12 миллионов евро.
27.07.2020 22:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Смольников: Я принял решение покинуть «Зенит»
31-летний защитник отклонил предложение петербургского клуба о новом контракте.
27.07.2020 22:22
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
АПЛ может предоставить отпуск для клубов, которые в августе сыграют в еврокубках
Для получения дополнительных выходных английским командам будет необходимо добраться до финала в Лиге чемпионов или в Лиге Европы.
27.07.2020 22:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Джейми Варди: Мой пример показывает, что вы никогда не должны отказываться от своих мечтаний
«Лисы» заняли пятое место в чемпионате Англии, набрав 62 очка.
27.07.2020 21:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: В среду Кавани подпишет двухлетний контракт с «Бенфикой»
Нападающий Эдинсон Кавани, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.
27.07.2020 21:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дибала может пропустить ответную игру «Ювентуса» против «Лиона»
7 августа чемпионы Италии примут французский клуб в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
27.07.2020 21:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Михаил Гершкович: Юрана ждет большое будущее в тренерской профессии
Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович оценил работу Сергея Юрана в «Химках».
27.07.2020 21:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Артур уведомил «Барселону», что не будет играть в оставшихся матчах Лиги чемпионов
1 сентября бразильский полузащитник станет футболистом «Ювентуса».
27.07.2020 21:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика