«Фулхэм» на выезде обыграл «Кардифф» в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ

В первом матче полуфинала плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ «Кардифф Сити» на своем поле уступил лондонскому «Фулхэму» со счетом 0:2.

На 49-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джош Онома. В компенсированное время прямым ударом со штрафного мяч в ворота валлийского клуба направил конголезец Нескенс Кебано (90+1).

Ответная игра состоится в Лондоне 30 июля. Стоит отметить, что в плей-офф чемпионшипа не действует правило, при котором команда, забившая больше голов на чужом поле, получает при имуществом при общем равенстве голов.

Вчера в другом полуфинале «Суонси» на своем поле обыграл «Брентфорд» с результатом 1:0 благодаря голу Андре Айю на 81-й минуте. Их ответный матч состоится 29 июля.

Финал плей-офф состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 4 августа.