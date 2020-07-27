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27 июля 23:40
автор: Виктор Шарафудинов

«Фулхэм» на выезде обыграл «Кардифф» в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ

Вчера «Суонси» одолел «Брентфорд».

В первом матче полуфинала плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ «Кардифф Сити» на своем поле уступил лондонскому «Фулхэму» со счетом 0:2.

На 49-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джош Онома. В компенсированное время прямым ударом со штрафного мяч в ворота валлийского клуба направил конголезец Нескенс Кебано (90+1).

Ответная игра состоится в Лондоне 30 июля. Стоит отметить, что в плей-офф чемпионшипа не действует правило, при котором команда, забившая больше голов на чужом поле, получает при имуществом при общем равенстве голов.

Вчера в другом полуфинале «Суонси» на своем поле обыграл «Брентфорд» с результатом 1:0 благодаря голу Андре Айю на 81-й минуте. Их ответный матч состоится 29 июля.

Финал плей-офф состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 4 августа.

По итогам регулярного чемпионата в АПЛ пробились «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелсы и «Вест Бромвич» Славена Билича, занявшие первые два места в турнире с участием 24 клубов.

источник: «Советский спорт»
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