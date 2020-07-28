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28 июля 00:13
автор: Виктор Шарафудинов

Ярошик будет работать главным тренером во втором чешском дивизионе в своем родном городе

Бывший полузащитник ЦСКА будет тренировать команду «Усти-над-Лабем».

Эск-игрок московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» 42-летний Иржи Ярошик впервые получил работу главного тренера.

Контракт с бывшим футболистом сборной Чехии заключил клуб «Усти-над-Лабем» из родного города Ярошика с таким же названием.

«Переговоры с клубом прошли в позитивном ключе. Рад, что мы пришли к соглашению, и я смог вернуться в «Усти-над-Лабем». Жаль, отец не дожил до этого. Хочу добиться успеха ради него. Но моя главная задача – создать конкурентоспособную команду в тесном сотрудничестве с молодежью. Мне нравится работать с молодыми игроками, с нетерпением жду этого. Верю, у нас все получится», – заявил Иржи после подписания соглашения.

С 1986 по 1988 годы будущий чемпион Чехии, России, Англии и Шотландии играл за детские команды клуба.

В минувшем сезоне «Усти-над-Лабем» занял седьмое место в чешской национальной футбольной лиге, втором по статусу дивизионе страны. Клуб трижды за свою историю выступал в элите: дважды в 50-е годы прошлого века, а также в сезоне-2010/11

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