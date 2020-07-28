ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 07:35
автор: Владислав Корегин

Защитник «Вильярреала» Торрес интересен «Барселоне»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.

По информации Cadena Cope, каталонский клуб установил первые контакты по поводу возможного приобретения 23-летнего испанца.

Также сообщается, что в договоре игрока с командой прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро, которая может вырасти до 75 миллионов. Поэтому, «Барселоне» будет непросто договориться с «желтой субмариной», учитывая экономические проблемы клуба.

Торрес является воспитанником «Вильярреала». В этом сезоне он принял участие в 36 матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его команда финишировала на пятой строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

источник: Cadena Cope
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юрий Матвеев возглавит «Урал»Рамос зовет Конора на тренировку «Реала»Jaguar Land Rover победила в трех номинациях профессиональной премии USED CAR AWARDS 2020«Зенит» вступил в борьбу за сильного футболиста ЦСКАВзорванный «Олимпийский» показали с воздухаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
«Эйбар» не стал выкупать Кристофоро. Игрок вернется в «Фиорентину»
Пресс-служба «Эйбара» сообщила о том, что руководство команды не стало выкупать контракт полузащитника Себастьяна Кристофоро.
28.07.2020 08:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Хави Грасия: Горжусь тем, что тренирую «Валенсию»
Новый главный тренер «Валенсии» Хави Грасия поделился первыми впечатлениями после прихода в команду.
28.07.2020 08:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Бородюк: «Зениту» нужно усиление в каждую линию
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк – о возможных приобретениях «Зенита» в летнее межсезонье.
28.07.2020 07:49
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Вильярреала» Торрес интересен «Барселоне»
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.
28.07.2020 07:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-полузащитник «Зенита» Куртиян – о Ловрене: Его связка с Ракицким может быть вполне надежной
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян оценил трансфер защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.
28.07.2020 07:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бернарду Силва: «Реал» будет полностью подготовлен к игре против нас
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил перспективы своей команды в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
28.07.2020 07:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Леонид Слуцкий: Стоит признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным в Европе
49-летний российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити» и «Витесс».
28.07.2020 06:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Облака ведет переговоры с «Челси»
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может этим летом оказаться в «Челси», сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».
28.07.2020 06:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Парфенов: Погребняку всего 36 лет. Если в него поверят, то он даст свой максимум
Бывший тренер «Урала» считает, что опытному нападающему еще не пришла пора заканчивать карьеру футболиста.
28.07.2020 01:30
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дмитрий Парфенов: Мне не стыдно за ту работу, которую я делал в «Урале»
Екатеринбургский клуб в минувшем сезоне занял 11-е место и проиграл «Химкам» в полуфинале Кубка России.
28.07.2020 01:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика