Защитник «Вильярреала» Торрес интересен «Барселоне»

По информации Cadena Cope, каталонский клуб установил первые контакты по поводу возможного приобретения 23-летнего испанца.

Также сообщается, что в договоре игрока с командой прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро, которая может вырасти до 75 миллионов. Поэтому, «Барселоне» будет непросто договориться с «желтой субмариной», учитывая экономические проблемы клуба.

Торрес является воспитанником «Вильярреала». В этом сезоне он принял участие в 36 матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его команда финишировала на пятой строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.