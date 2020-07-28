Александр Бородюк: «Зениту» нужно усиление в каждую линию

– «Зениту» нужно усиление в каждую линию, по одному игроку. Это необходимо для Лиги чемпионов, чтобы выступить там на должном уровне. Не исключаю, что новички должны быть уровне выше, чем Малком даже, – цитирует Бородюка телеканал «Матч ТВ».

Вчера, 27 июля, пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком санкт-петербургской команды. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний хорват подписал контракт сроком на три года.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и гарантировал себе участие в группового этапе Лиги чемпионов.