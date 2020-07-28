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28 июля 13:03
автор: Владислав Корегин

«Барселона» надеется заработать 10 млн евро на продаже Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть каталонский клуб после завершения Лиги чемпионов.

По информации El Mundo Deportivo, руководство команды планирует продать 32-летнего хорвата за сумму около 10 миллионов евро. Контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Поэтому, летнее трансферное окно станет последней возможностью для каталонцев заработать на трансфере футболиста.

В услугах Ракитича заинтересованы «Севилья», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Милан» и «Интер».

Ракитич перешел в «Барселону» летом 2014 года. В этом сезоне на его счету 41 матч, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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