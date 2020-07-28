«Барселона» надеется заработать 10 млн евро на продаже Ракитича

По информации El Mundo Deportivo, руководство команды планирует продать 32-летнего хорвата за сумму около 10 миллионов евро. Контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Поэтому, летнее трансферное окно станет последней возможностью для каталонцев заработать на трансфере футболиста.

В услугах Ракитича заинтересованы «Севилья», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Милан» и «Интер».

Ракитич перешел в «Барселону» летом 2014 года. В этом сезоне на его счету 41 матч, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.