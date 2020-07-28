Дмитрий Черышев – о возможном переходе Дениса в «Зенит»: Мне интересно, откуда это берется?

Отец футболиста сборной России Дениса Черышева и бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал слухи о переходе своего сына из «Валенсии» в «Зенит».

«Спросите у ваших коллег, откуда они взяли эту информацию, – заявил Черышев-старший в интервью «РИА Новости». – Почему я должен что-то сейчас говорить? Мне интересно, откуда это берется. Может быть, где-то что-то услышали, проанализировали какие-то вещи, я не знаю. Слухи ходят, пускай, я же не могу их запретить и как-то развеять.

У Дениса все хорошо. Парень находится в отпуске, не хочу даже говорить о планах на следующий сезон. В данный момент нужно просто отдохнуть. Ему нужно насладиться отпуском, сезон был реально тяжелый».

Денис Черышев играет за «Валенсию» с лета 2018 года. В 2019-м клуб выкупил права на российского футболиста у «Вильярреала» за 6 миллионов евро. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в 24 матчах примеры, а также стал автором двух голов в шести играх Лиги чемпионов.