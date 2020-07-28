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28 июля 21:03
автор: Виктор Шарафудинов

Иванович после расставания с «Зенитом» может продолжить карьеру в «Эвертоне»

В переходе 36-летнего сербского защитника заинтересован Карло Анчелотти.

Сербская ежедневная газета «Вечерние новости» сообщает, что бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович может стать игроком «Эвертона».

Источник утверждает, что в переходе опытного центрального защитника заинтересован главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти. Ранее итальянец и Иванович сотрудничали в «Челси», где Анчелотти работал с 2009 по 2011 годы.

В активе Ивановича 261 матч, 22 гола и 23 результативные передачи в АПЛ (все в составе лондонского клуба). В «Зенит» Бранислав перешел в феврале 2017 года.

В минувшем сезоне серб сыграл за петербургский клуб 35 матчей с учетом всех турниров, став автором четырех голов, но в итоге его контракт не был продлен.

«Эвертон» в сезоне-2019/20 финишировал в АПЛ на 12-м месте.

источник: «Вечерние новости»
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