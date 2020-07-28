Тимо Вернер: Постараюсь забить за «Челси» как можно больше

– Лэмпард был главной причиной. Это очень приятный человек, который сказал, что не только хочет видеть меня в своей команде, но и хочет помочь мне развиваться.

Постараюсь забить за «Челси» как можно больше голов, и это главная причина, почему они меня приобрели, – чтобы я забивал здесь так же много, как и в «Лейпциге», и, возможно, даже больше, – цитирует Вернера пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что переход 24-летнего форварда из «Лейпцига» обошелся «Челси» в 60 миллионов евро. В текущем сезоне немец отыграл 41 матч за немецкий клуб во всех турнирах, записав на свой счет 31 гол и 13 результативных передач.