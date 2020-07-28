Джузеппе Маротта: Конте проделал отличную работу в «Интере»

- Отличная работа Конте, клуба и игроков по повышению уровня качества команды: мы сделали это и остались довольны. Сожаления остаются для многих вещей. Нам нужно провести анализ и заглянуть в будущее, подняв планку. Сядем с Конте после завершения чемпионата и все оценим, - цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что после 36 туров чемпионата Италии «Интер» занимал вторую строчку в турнирной таблице серии А, уступая занимающему первое место «Ювентусу» семь очков.
источник: La Gazzetta dello Sport