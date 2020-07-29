Смольников покидает «Зенит»

«Зенит» объявил о том, что контракт с защитником Игорем Смольниковым истек и продлен не будет.
Игорь Смольников покидает Петербург— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 29, 2020
Детали: https://t.co/yANes8ZzLi pic.twitter.com/63efOoI6AG
Футболист присоединился к клубу из Санкт-Петербурга в августе 2013 года. Всего за «Зенит» он провел 200 матчей, забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.
Вместе с сине-бело-голубыми Смольников трижды выигрывал чемпионат России, и по два раза - Кубок и Суперкубок страны.