Игорь Смольников: «Зенит» стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом

Защитник «Зенита» Игорь Смольников обратился к болельщикам после того, как было объявлено, что его контракт с клубом продлен не будет.

«За 7 лет «Зенит» стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом, который я люблю всем сердцем.

Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит».

Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.