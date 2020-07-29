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29 июля 11:20
автор: Юрий Нечаев

Игорь Смольников: «Зенит» стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом

Защитник провел за клуб 200 матчей.

Защитник «Зенита» Игорь Смольников обратился к болельщикам после того, как было объявлено, что его контракт с клубом продлен не будет.

«За 7 лет «Зенит» стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом, который я люблю всем сердцем.

Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит».

Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.

Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни.

Хочу поблагодарить клуб за предложение продлить мой контракт, но я принял решение покинуть «Зенит». Для меня и моей семьи это непростой шаг. Повторюсь, Петербург стал для нас домом. Однако я ухожу с легким сердцем и чувством удовлетворения от проделанной работы, так как знаю, что отдавал всего себя ради наших общих целей.

Впереди новый вызов и я с радостью принимаю его!» - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Смольников присоединился к клубу из Санкт-Петербурга в августе 2013 года. Всего за «Зенит» 31-летний защитник провел 200 матчей, забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.

Вместе с сине-бело-голубыми Смольников трижды выигрывал чемпионат России, и по два раза - Кубок и Суперкубок страны.

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