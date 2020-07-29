Рикардо Родригес отказался переходить в «Локомотив» из «Милана»

Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Милану» не удастся задействовать защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса в возможной сделке с «Локомотивом» по трансферу Алексея Миранчука.

Дело в том, что 27-летний Родригес отказался переходить в московский клуб. Скорее всего, ему все-таки придется покинуть красно-черных, однако Рикардо уведомил руководство «Милана», что он хочет лично принимать участие в выборе своей новой команды и не собирается принимать решение в спешке.

В июле 2017 года «Милан» приобрел левого защитника у «Вольфсбурга» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Родригес сыграл лишь пять матчей в серии А, а в конце января его отдали в аренду в ПСВ, за который Рикардо успел сыграть шесть игр до того, как голландский чемпионат был прерван пандемией коронавируса.