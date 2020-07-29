ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июля 15:18
автор: Виктор Шарафудинов

Иванов покинул должность генерального директора «Химок»

Чемпион СССР в составе ЦСКА руководил подмосковным клубом с февраля 2018 года.

Василий Иванов покинул должность генерального директора ФК «Химки». Его место займет Александр Зайцев.

Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью «РИА Новости»:

«Василий Владимирович покинул свой пост, но остается в системе подмосковного спорта. Мы ему предложим новую должность, он подумает. Вместо него назначен генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев, он знает систему управления клуба. Он на протяжении многих лет эффективно управляет спортивными объектами. Пока будет совмещать должности, а потом будем подбирать ему замену».

В следующем сезоне «Химки» впервые с 2009 года выступят в РПЛ. В первом туре, матчи которого пройдут с 8 по 11 августа, команда Сергея Юрана встретится дома с ЦСКА.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Рубин» продлил контракт с ТарасовымДеян Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит»Great Wall создал симбиоз Jeep Wrangler и UAZ HunterТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верха
«Севилья» подтвердила заражение коронавирусом у одного из своих игроков
Имени заболевшего футболиста андалусский клуб не сообщил.
29.07.2020 16:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Агент Абрамов: Ни Азмун, ни Дзюба не уйдут из «Зенита»
Нападающие петербургского клуба стали лучшими бомбардирами минувшего сезона РПЛ, забив по 17 мячей.
29.07.2020 15:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Осинькин: Предложение от «Крыльев» получил 25 июля. 26-го вечером уже был на базе
Бывший тренер «Чертаново» рассказал о переходе в самарский клуб.
29.07.2020 15:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Иванов покинул должность генерального директора «Химок»
Чемпион СССР в составе ЦСКА руководил подмосковным клубом с февраля 2018 года.
29.07.2020 15:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Федор Чалов: Мы сделали выводы. В новом сезоне ЦСКА приложит все силы, чтобы выступить лучше
В минувшем чемпионате нападающий забил восемь голов в 30 матчах.
29.07.2020 15:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Футболисты ЦСКА начали подготовку к следующему сезону
В первом матче чемпионата-2020/21 армейцы сыграют на выезде с «Химками».
29.07.2020 14:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший тренер «Казанки» Клюев возглавил «Урал-2»
Вторая команда екатеринбургского клуба выступает в ПФЛ.
29.07.2020 14:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мадридский «Реал» признали самым дорогим футбольным брендом в мире
Королевский клуб опередил «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и других грандов.
29.07.2020 13:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дмитрий Селюк: Борьба за Кокорина - это соревнование тупого и еще тупее
31 июля истекает срок контракта игрока с «Зенитом».
29.07.2020 13:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Шатов близок к переходу в «Рубин»
В ближайшее время игрок должен присоединиться к новой команде.
29.07.2020 13:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика