Иванов покинул должность генерального директора «Химок»

Василий Иванов покинул должность генерального директора ФК «Химки». Его место займет Александр Зайцев.

Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью «РИА Новости»:

«Василий Владимирович покинул свой пост, но остается в системе подмосковного спорта. Мы ему предложим новую должность, он подумает. Вместо него назначен генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев, он знает систему управления клуба. Он на протяжении многих лет эффективно управляет спортивными объектами. Пока будет совмещать должности, а потом будем подбирать ему замену».

В следующем сезоне «Химки» впервые с 2009 года выступят в РПЛ. В первом туре, матчи которого пройдут с 8 по 11 августа, команда Сергея Юрана встретится дома с ЦСКА.