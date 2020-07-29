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29 июля 19:13
автор: Виктор Шарафудинов

«Эвертон» не заинтересован в переходе Ивановича

Карло Анчелотти нужны в ливерпульской команде более молодые защитники.

The Daily Mail опроверг информацию сербских СМИ о том, что 36-летний Бранислав Иванович после расставания с «Зенитом» продолжит карьеру в «Эвертоне».

Британское издание утверждает, что ливерпульский клуб не заинтересован в этом переходе, поскольку Карло Анчелотти намерен укрепить оборону своей команды более молодым центральным защитником.

В активе Ивановича 261 матч, 22 гола и 23 результативные передачи в АПЛ (все в составе «Челси»). В феврале 2017 года Бранислав перешел из лондонского клуба в «Зенит».

В минувшем сезоне серб сыграл за питерцев 35 матчей с учетом всех турниров, став автором четырех голов, но в итоге его контракт не был продлен.

источник: The Daily Mail
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