«Эвертон» не заинтересован в переходе Ивановича

The Daily Mail опроверг информацию сербских СМИ о том, что 36-летний Бранислав Иванович после расставания с «Зенитом» продолжит карьеру в «Эвертоне».

Британское издание утверждает, что ливерпульский клуб не заинтересован в этом переходе, поскольку Карло Анчелотти намерен укрепить оборону своей команды более молодым центральным защитником.

В активе Ивановича 261 матч, 22 гола и 23 результативные передачи в АПЛ (все в составе «Челси»). В феврале 2017 года Бранислав перешел из лондонского клуба в «Зенит».

В минувшем сезоне серб сыграл за питерцев 35 матчей с учетом всех турниров, став автором четырех голов, но в итоге его контракт не был продлен.