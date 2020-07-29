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29 июля 20:52
автор: Антон Липкин

РПЛ опубликовала расписание первого тура чемпионата

Чемпионат сезона-2020/2021 начнется матчем «Химки» – ЦСКА.

РПЛ сообщила точные даты и время начала матчей первого тура чемпионата сезона-2020/2021.

Турнир откроется 8 августа матчем «Химки» – ЦСКА, который начнется в 16:00 (мск). В этот же день сыграют «Тамбов» и «Ростов».

На 9 августа запланированы три матча, в том числе «Спартак» – «Сочи» на «Открытие Арене» (начало – 20:00 мск).

В понедельник в Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Динамо». А на вторник намечены матчи с участием «Зенита» и «Локомотива», которые 7 августа разыграют в Москве Суперкубок России.

РПЛ
1-й тур

8 августа
16:00 «Химки» (Московская область) – ЦСКА (Москва)
18:30 «Тамбов» (Тамбов) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

9 августа
17:00 «Уфа» (Уфа) – «Краснодар» (Краснодар)
19:00 «Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный)
20:00 «Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи)

10 августа
17:00 «Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва)

11 августа
18:00 «Ротор» (Волгоград) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:00 «Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва)

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