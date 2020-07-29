РПЛ опубликовала расписание первого тура чемпионата

РПЛ сообщила точные даты и время начала матчей первого тура чемпионата сезона-2020/2021.

Турнир откроется 8 августа матчем «Химки» – ЦСКА, который начнется в 16:00 (мск). В этот же день сыграют «Тамбов» и «Ростов».

На 9 августа запланированы три матча, в том числе «Спартак» – «Сочи» на «Открытие Арене» (начало – 20:00 мск).

В понедельник в Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Динамо». А на вторник намечены матчи с участием «Зенита» и «Локомотива», которые 7 августа разыграют в Москве Суперкубок России.

РПЛ

1-й тур