Александр Медведев: «Зенит» старался как мог, чтобы Смольников продолжил карьеру в Санкт-Петербурге

- Честно говоря, расстроен, что наше предложение он не принял. Но, с другой стороны, если у него есть лучшее предложение, то хочется пожелать ему успехов в «Краснодаре». «Зенит» старался как мог, чтобы он продолжил карьеру в «Зените», - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что в среду, 29 июля, «Краснодар» официально объявил о переходе в клуб 31-летнего защитника сборной России. Ранее Смольников стал свободным агентом, отказавшись продлевать соглашение с «Зенитом».

Добавим, что за семь лет проведенных в «Зените» Смольников провел 200 матчей за команду, записав на свой счет десять забитых мячей и 21 результативную передачу. В минувшем сезоне защитник провел 12 матчей в РПЛ за клуб из Санкт-Петербурга и отметился одним голевым пасом.