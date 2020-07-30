«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Зенита» Капленко

Официальный сайт «Зенита» сообщает, что петербургский клуб и «Оренбург» достигли соглашения о переходе полузащитника Кирилла Капленко на правах аренды до конца сезона-2020/21.

В первой части минувшего сезона 21-летний опорный хавбек выступал за «Зенит-2», сыграв 16 матчей и отдав три результативные передачи в первенстве ПФЛ. В феврале его отдали в аренду в «Оренбург» до конца нынешнего сезона, однако Кирилл провел в чемпионате РПЛ лишь одну встречу, выйдя на замену в матче заключительного 30-го тура против московского «Динамо».

Капленко принадлежит «Зениту» с 2017 года. За главную команду клуба он сыграл лишь три встречи.

«Оренбург» в сезоне-2020/21 будет выступать в ФНЛ после того, как финишировал в чемпионате России на последнем 16-м месте.