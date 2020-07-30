Илкай Гюндоган: В команде есть игроки, способные заменить Агуэро в матче с «Реалом»

– Безусловно, нас огорчает, что Серхио не сможет принять участия в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что он вернется в строй как можно скорее – он важный игрок для нас.

На протяжении всего сезона мы сталкиваемся с травмами – долгое время был недоступен Лапорт. Чтобы заменить Серхио, придется активизироваться другим игрокам. У нас есть Габби , являющийся удивительным футболистом, но у нас также есть и другие ребята, способные сыграть на позиции «ложной» девятки, – цитирует Гюндогана официальный сайт клуба из Манчестера.

Напомним, что Агуэро получил травму колена в конце первого тайма матча 30-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (5:0). Его сроки восстановления пока неизвестны.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Реалом» со счетом 2:1. Голами в составе горожан отметились Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне.

Ответная встреча пройдет 7 августа в Манчестере в 22:00 по московскому времени.