Черчесов назвал Дзюбу лучшим футболистом в минувшем сезоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает Артема Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ.

«Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что все объективно. Хотя достойных соперников у него было немало – Азмун, Миранчук, Крыховяк… Список можно продолжить», – цитирует специалиста «КП».

Добавим, что в минувшем сезоне 31-летний Дзюба провел за «Зенит» в рамках РПЛ и Кубка России 29 матчей, забил 19 голов и отдал 14 голевых передач.