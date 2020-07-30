«Наполи» настаивает на проведении матча с «Барселоной» на нейтральном поле

Как сообщает AS, в связи с новой вспышкой коронавируса в Испании неаполитанский клуб не устраивает ситуация, при которой матч должен состояться на «Камп Ноу». По этой причине УЕФА обратилось к управлению здравоохранения, чтобы убедиться, что правила безопасности не будут нарушены, а здоровье футболистов не находится под угрозой.

Напомним, что ответная встреча между командами должна состояться 8 августа. Первый матч, прошедший 25 февраля в Неаполе, завершился вничью 1:1. Голами отметились Дрис Мертенс (30-я минута) и Антуан Гризманн (57).

Член правления УЕФА Эвелина Кристаллин подтвердила, что если ситуация с распространением COVID-19 в Каталонии ухудшится, то ответный матч «Барселона» – «Наполи» может быть проведен в Португалии