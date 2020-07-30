Агент Озила: Вероятность того, что Месут покинет «Арсенал» в 2021 году – 90 процентов

– Я не думаю, что ситуация с контрактом Месута изменится – у него соглашение с командой до лета 2021 года. Поэтому он останется в команде. Покинет ли мой клиент «Арсенал» в 2021-м? 90 процентов, что да. Игрок получил предложения из Азии, США и Турции, – цитирует Согута Goal.com.

Напомним, что Озил перешел в лондонский клуб в сентябре 2013 года из мадридского «Реала» за 47 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 254 матчах, забив 44 гола и отдав 77 ассистов.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 23 поединка, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.